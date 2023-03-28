Sedat Peker hatırlatmış, Terkoğlu'nun yazısı gündemi sarsmıştı: Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’ yazısına erişim engeli

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:04

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:32

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun 23 Mart 2023 tarihli "Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi'" başlıklı yazısına İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı üzerine erişim engeli getirildi.

Yazıya konu İstanbul Beykoz'daki yalının sahibi olduğu belirtilen Hasan Dağcı tarafından "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle yapılan erişim engeli talebini değerlendiren mahkeme, yazının ilgili içerikte "talep edeni açıkça halk nazarında küçük düşürecek ve kişilik haklarını ihlal edecek unsurların ilk bakışta tespit edilemediği" ve "basın ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden" reddine karar verdi.

Ancak Dağcı'nın itirazı üzerine mahkeme tarafından yazıya bu kez erişim engeli kararı verildi.

Terkoğlu o yazısında, BAE'de firari durumda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından yeniden duyurulan iş insanı Hasan Dağcı'nın yalısında yapılan bir toplantıyı aktarmıştı. Yazıya göre, "beşli çete" diye tabir edilen sermaye çevrelerinin ve Erdoğan'ın çok yakın bir akrabasının da yer aldığı söz konusu bu toplantıda, hedef CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

AHTAPOTUN KOLLARI...

Yazıda Erdoğan'ın kaybetmesinden endişe eden bu çevrelerin CHP liderinin adaylığının önüne geçmek için gazeteci olarak bilinen bazı isimler üzerinden itibarsızlaştırma çalışmasının da başarısızlıkla sonuçlanması üzerine bir başka planı devreye sokmak istediği belirtiliyordu.



Terkoğlu büyük yankı uyandıran yazısını "Türkiye, tarihinin belki de en sıkıntılı 53 gününe giriyor. Ülke, sadece adaylar arasında bir seçim yapmayacak. Kırılma noktasında gideceği yönü de belirleyecek. Söylendiği gibiyse 'Yalı Partisi'nin yeni operasyonunu engellemek için, ahtapotun kollarını deşifre etmenin zamanı gelmedi mi?" ifadeleriyle sonlandırmıştı.