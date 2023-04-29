Sedat Peker video çekecek mi? Avukatından açıklama
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Peker’in, seçime birkaç gün kala video yayımlayacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt verdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Barkın, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı gazeteci dostların, sayın Sedat Peker'in seçime birkaç gün kala açıklamalarına devam edeceğine dair değerlendirmelerini okuyorum. Sayın Peker’in ifade hürriyetinden mahrumiyeti iradi bir durum değil, hukuki durumun gereğidir. Dolayısıyla kendi kararıyla bu durumu ortadan kaldırabilmesi olanaklı değildir.
Ancak bulunduğu ülkedeki hukuki ve fiili durumun değişmesi gerekir ki bunun için herhangi bir siyasi destek sağlanamadığı,yapılan imza kampanyaları da sonuç vermediği için kendi hukuki girişimleri dışında bir olanak kalmamıştır."
Bazı gazeteci dostların,sayın @sedat_peker ‘in seçime birkaç gün kala açıklamalarına devam edeceğine dair değerlendirmelerini okuyorum.— Ersan Barkın (@ersanbarkinn) April 29, 2023
Sayın Peker’in ifade hürriyetinden mahrumiyeti iradi bir durum değil, hukuki durumun gereğidir.
Dolayısıyla kendi kararıyla bu durumu ortadan…
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Onur Erim'den canlı yayında Akşener'e skandal sözler!
- Yavaş'tan dikkat çeken 'terör' çıkışı
- İzmir'de yalancı kalabalık!
- Erdoğan ile Fulya Öztürk arasındaki diyalog gündem oldu
- Konda anketinde çok çarpıcı bulgular... Kıran kırana!
- HÜDA PAR'dan 'şimdiden hazırlanın' uyarısı
- Sahte oyların önü mü açılıyor?
- Kaftancıoğlu 'Son kez uyarıyorum' diyerek paylaştı...
- Hande Fırat’a Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyon lira hibe!
- Erdoğan'dan seçime 15 gün kala yeni bir 'U dönüşü'...