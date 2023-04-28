Son dakika... Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur hakkında tahliye kararı!
Son dakika haberi... Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Eylül ayından bu yana tutuklu bulunan Emre Olur hakkında tahliye kararı verildi.
Avukat Ersan Barkın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'un tahliyesine karar verildiğini yazdı.
Barkın'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sedat Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşması yapıldı. Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur’un tahliyesine karar verildi. Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur"
Sedat Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşması yapıldı.— Ersan Barkın (@ersanbarkinn) April 28, 2023
Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur’un tahliyesine karar verildi.
Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur.
BİR ÖNCEKİ TAHLİYE KARARI UYGULANAMAMIŞTI
Emre Olur'un “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “silahla kasten yaralama” 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması 25 Ocak 2023 tarihinde görülmüştü. Mahkeme, Olur'un tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar vermişti.
Ancak Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliyesine karar verilen Emre Olur hakkında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklama kararı verilmişti.
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