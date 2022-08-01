Sedat Peker'den art arda 'Doğu Perinçek' paylaşımları

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:16

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef alarak çok sert açıklamalar yaptı.

Emre Olur, Twitter üzerinden Doğu Perinçek ile görüşmesinin ses kaydını yayınlamıştı. Ses kaydında Doğu Perinçek, "Sedat Peker'in Ergenekon davasındaki savunmasını okursanız Fethullah Hocaya zerafetli göndermeler selamlar olduğunu görürsünüz. Bunu bilmeyen yoktur davaya katılanlardan. Ben bunu söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

Peker'in Perinçek'le ilgili paylaşımları ise şöyle:

"1-Çakma doğu; Ergenekon soruşturmalarının tamamı sesli ve görüntülü kayıt altındaydı. fetullah gülen’e bir kere selamımı oradan bulup yayınlarsan ben şerefsizim, eğer yayınlamazsan sen k..., n..., k..., ş..., a... i... Daha doğrusu sen hepsisin.

2- Ulan çakma doğu, ulan ülkücü katili, Beykoz Trafik Şubey’i ara, o tarihte Beykoz’da çıkan bütün araç plakaları FG imiş. Onu da bir arkadaştan öğrendim. Sen gerçek bir namussuzsun, abdullah öcalan’ın kankasısın.

3- Ulan çakma doğu, FG harflerinin Beykoz’un plaka kodu olduğu trafik şubenin resmî sitesinde yer almakta, bu belgeyi al nereye sokacağına sen karar ver."

Editör Notu: Yazıdaki yazım hataları ve ifadeler değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. Yazım hataları yazının sahibine aittir.