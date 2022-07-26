Sedat Peker'den 'Levent Göktaş' açıklaması

26 Temmuz 2022 Salı, 08:09

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yakınlığıyla bilinen ve basın danışmanı olduğu öne sürülen Emre Olur'un sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

FETÖ firarisi Emre Uslu'ya seslenen Peker, Uslu’yu abaküsle oynayan çocuklara benzetti.

İki gün önce ortaya çıkan sosyal medya hesabının Levent Göktaş'a ait olduğunu da belirten Peker, Göktaş ve çetesi ile görüşeceğini, FETÖ ile de hesaplaşacağını söyledi.

Emre Olur’un hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:

"1-) @EmreUslu beyni olmayan ama fikri çok olan şahıs, seçime 2 ay kala yaşanacak cehennem açık davettir. Sen de katılabilirsin. Bu hesap sahte değildi. Mesajımı alan levent göktaş tarafından kapatıldı. Senin aklın bu işlere ermez. Açıkça söyle da : “Biz seni kıskanıyoruz,..

2-) …senin arkanda hiçbir güç olmadığı anlaşıldı. Tek başına yaptığın bu işlerin yüzde birini hepimiz birleşsek de yapamıyoruz. Sen dahisin, sen profesörsün, sen gazeteciler cemiyeti başkanısın (varlığı ile onur duyduğum @yilmazsozcu abi bu makamı bahşetti)”. Ben ayriyeten…

3-) …barolar birliği fahri başkanı, ben karanlıklar şerifi ve daha birçok ünvanım var. Söyleyin da biz bu adamı kıskanıyoruz deyin. Zekaya saygı duyuyoruz deyin. Bunları demiyorsunuz, Sedat Peker sahte hesaba atladı diyorsunuz. Dün gece levent göktaş tarafı beni aradı.

4-) Onlara dedim ki: “Yarın bu işi düzeltmezseniz tüm dünya bu konuları değil farklı cinayetleri konuşuyor olur.”. Avukat Celal Ülgen Bey bu konular %90 levent göktaşa ait derken, benim tehditimden sonra yalandan Celal Ülgen Bey’i kötüleyen birkaç tweet yazarak bu hesap…

5-) …levent göktaşa ait değil dediler. emre uslu sen Sedat Peker’i tanımadın mı? Kayıt olmadan bir iddiada bulunmaz bunu anlamadın mı? Halen daha diyorsun ki ben abaküs ligindeki öğrenciyim. Ayrıca saat konusunda 40 yaşından genç kardeşlerimle akit yapmamıştık. Akit yapmadan…

6-) …söylenen sözler stratejidir. Ancak akit yaptıktan sonra söylenen sözler namustur. Sen deli misin divane misin? Sen nesin bir söyle herkes öğrensin. Sen şimdi çeyrek aklınla bu yaşanacak olaylardan sonra Sedat Peker’i tuzağa düşürdüm diye kurnazlık yapmaya da soyunursun.

7-) Ben bu yolları yemem oğlum. levent göktaş ve çetesi ile de görüşecem sizinle de hesaplaşacam. 40 yaş altı kardeşlerime verdiğim sözü tutup onlara tertemiz bir ülke bırakacam. Abaküslü emre uslu, dün geceki telefon trafiğimle o hesabı ben kapattım. Bu sabahki avukatların…

8-) …yaptığı açıklamaları ben yaptırdım. Beyniniz yok, fikriniz çok. Unutmayın, bir tripod bir kameraya yenileceksiniz. Zekaya saygı duymayı öğreneceksiniz. Her gece dua ederken intikamlarına memur tayin edilmek için dua ettiğim Mitat Paşa’nın,Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in…

9-) …ve benim kızlarımın gözyaşlarına yenileceksiniz. Yüce ALLAH’ın gazabı olarak bu dünyaya geldiğimi öğreneceksiniz. Söz namus, göreceksiniz"

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