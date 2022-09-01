Sedat Peker’in iddiaları ardından Bülent Arınç’tan dikkat çeken çıkış: 'Yapılması gereken net'
AKP'nin kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak AKP'ye eleştirilerde bulundu. Arınç, AKP'nin göreve geldiklerinde önceliklerinin Temiz toplum olduğunu hatırlatarak "AK Parti bu değildir! Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir" dedi.
AKP'nin kurucularından olan, TBMM'nin eski başkanı Bülent Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Saray'a kadar uzanan ve içerisinde AKP'li isimlerin olduğu yolsuzluk ağıyla ilgili iddialarına yönelik dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Arınç, yeni adli yıl için yargı mensuplarına başarı temennisinde bulunurken, Peker'in iddialarına ilişkin olarak AKP'ye eleştirilerde bulundu. Arınç, AKP'nin göreve geldiklerinde önceliklerinin Temiz toplum olduğunu hatırlatarak "AK Parti bu değildir! Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir" açıklamasını yaptı.
Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda geçmişte TBMM’de kurulan Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nu örnek veren Arınç, şunları söyledi:
- 2002’de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri ‘Temiz Toplum’ idi. Bunun için de süratle TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık.
“KAMU VİCDANI ÖRSELENMEKTEDİR”
AKP’nin kuruluş temellerini hatırlatan Arınç, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
- 2002'de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri “Temiz Toplum” idi. Bunun için de süratle TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık.
- Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik.
- Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte,
“AK PARTİ BU DEĞİLDİR”
- AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir.
- Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir.
- Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisi ile yeni adlî yılın hayırlı olmasını diliyor, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.
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