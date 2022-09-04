Sedat Peker'in iddialarından sonra AKP'de 'danışman' tepkisi: 'Zarar veriyorlar'

04 Eylül 2022 Pazar, 09:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'in iddialarında adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldığı ileri sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre Erdoğan bu kararını AKP MKYK toplantısında açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

"BAŞTAN AŞAĞI GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREK"

Peker’in iddialarıyla ilgili muhalefet partilerinin neredeyse tamamı savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, söz konusu iddialar AKP içinde de rahatsızlık yaratmış durumda. Serkan Taranoğlu’nu Erdoğan’ın tanımadığını, "birilerinin referansıyla danışman yapılmış olduğunu" paylaşan bir parti yöneticisine göre yaşanan bu olaydan sonra Cumhurbaşkanlığında bu şekilde görev yapan herkesin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bunların hem Cumhurbaşkanına hem de AKP’ye ciddi zarar verdiğini söyleyen partili, “Bunlar kimdir, nedir, hepsinin baştan aşağı gözden geçirilmesi gerek” değerlendirmesinde bulunuyor.

AKP’deki bu beklenti bakalım karşılık bulacak mı?