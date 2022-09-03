Kulisler hareketli... AKP'li kurmay 'genel af' konusundaki tavırlarını açıkladı

03 Eylül 2022 Cumartesi, 11:10

MHP’nin yaklaşık iki yıl önce cezaevlerinde yoğunluğu gerekçe göstererek Meclis’e taşıdığı “şartlı ceza indirimi” teklifinin AKP desteği ile yasalaşmasının ardından bu kez “genel af” için hazırlık yapıldığı iddia ediliyor. “Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü” dolayısıyla gündeme getirilebileceği savunulan genel affa AKP ise mesafeli.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; MHP kulislerinde bir süredir konuşulan af ile ilgili “Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü dolayısıyla sembolik bir adım atılıp genel af çıkarılabilir” değerlendirmeleri yapıldığı biliniyor. Hatta bu yönde bir yasa teklifinin hazırlanıp ekim ayında açılacak Meclis’e sunulabileceği de iddialar arasında. MHP kulislerindeki bu iddia hafta içinde parti genel başkanı Devlet Bahçeli’ye soruldu. Bahçeli, genel af talebi ve partisinin yaklaşımı ile ilgili bir değerlendirme yapmadı, afla ilgili çalışma yapıldığı iddiasına, “Haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sorman lazım” yanıtı vermekle yetindi.

"İKİ UCU KESKİN KILIÇ"

Toplumun farklı kesimlerinin özellikle sosyal medya aracılığıyla gündeme taşıdığı af beklentisine AKP ise açık mesafe koydu. Genel af ile ilgili “İki ucu keskin kılıç, bunu isteyen kadar karşı çıkan var. Çok beklemeyin” değerlendirmesi yapan AKP'li üst düzey bir siyasetçiye göre partinin 21 yıllık iktidar deneyiminde attığı adımlar ve Cumhurbaşkanının geçmiş açıklamaları da bunun olmayacağının göstergesi durumunda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kişilere karşı suçları affedemeyiz” yönündeki açıklamalarını hatırlatan yetkiliye göre kişilere karşı işlenen suçların yanı sıra mevcut konjonktürde devlete karşı işlenen suçlar da affedilemez. Bu durumda bir genel affın gündeme alınmasının söz konusu olamayacağı ifade ediliyor. Konunun partinin yetkili organlarında hiç gündeme gelmediğini, konuşulmadığını belirten bir başka parti yöneticisi ise, “En son Rahşan affı oldu. O günden bu yana biz bunu hiç konuşmadık” dedi.

"SİYASİ BİR YÜK"

AKP'li kurmaylar seçim öncesi afla ilgili bir adım atılmasına ihtimal vermese de bu konunun belki seçimden sonra gündeme getirilebileceğini söyleyen yöneticiler de var. Parti içinde üst düzey bir isim, “Şu an için bir çalışma yok. Ama seçimde AKP çok iyi bir sonuç elde ederse, o prestijle belki böyle bir konu düşünülebilir. Esasen aflara karşı bir siyasi partiyiz. Çünkü af siyasi olarak bir yüktür. Devletin af yetkisi var mı? Bu tartışmalı bir konu” değerlendirmesi yaptı.

AKP'li yetkililer bu konuyu MHP’nin bir yasa teklifi ile Meclis gündemine taşıması durumunda alacakları tutum içinse, “MHP sonuçta ayrı bir siyasi parti. Kendi gündemlerine ilişkin çalışmalar, paylaşımlar yapabilirler” yorumunda bulundu. AKP'li bir başka siyasetçi ise MHP’nin bunu gündeme getirmesi durumunda toplumda bir beklenti ortaya çıkacağını, ittifak ortağı oldukları için kendilerinin de değerlendirme yapmak zorunda kalabileceklerine dikkat çekti, “Genel af olmaz ama belirli şartlar içinde bir değerlendirme yapılabilir belki” yorumunda bulundu.