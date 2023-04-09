AKP, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu ve Tolga Ağar'ı aday göstermedi
Seçimler için YSK'ye vekil listesini sunan AKP'de 181 mevcut milletvekili aday olarak gösterilmedi. Liste dışı kalan isimler arasında, Sedat Peker’in iddia ve ifşaatlarında adı geçen Zehra Taşkesenlioğlu ile Tolga Ağar da yer aldı.
AKP’nin YSK’ye sunduğu milletvekili aday listesinde 27. Dönem'den 104 milletvekili yeniden aday gösterilirken 181'i ise liste dışı kaldı. AKP'den aday gösterilmeyen isimlerden biri Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, diğeri ise eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar oldu.
MİLYONLARCA DOLARLIK İDDİA
İki ismin organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddia ve ifşaatlarında yer alması ise dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Peker'in hakkında milyonlarca dolarlık rüşvet iddiaları ortaya attığı Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban, hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve gözaltı sonrası tutuklanmıştı. Ancak Ban, iddialar gerekçesiyle değil, Taşkesenlioğlu'nun videosunu Sedat Peker'e gönderdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
TOLGA AĞAR DA LİSTE DIŞI KALDI
Sedat Peker sosyal medyada yayınladığı videoda Tolga Ağar'ın Elazığ'da bir yerel televizyonda muhabirlik yapan Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman'a cinsel saldırıda bulunduğunu ve genç kadının jandarmaya sığındıktan sonra evinde ölü bulunduğunu iddia etti. Ağar bu konu dışında Peker'in birçok videosuna konu oldu.
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