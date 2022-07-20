Sedat Peker'in seçim planını açıkladı: Açıklama için tarih verildi!

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:41

Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur, Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimler öncesinde yeni video yayınlayacağı öne sürülen Peker hakkında açıklamada bulundu.

Olur, "Sedat Peker genel seçimlerden 2 ay evvel açıklamalarda bulunacaktır. Bunun haricinde yapılacak paylaşımlara lütfen itibar etmeyiniz" dedi.

Peker adına açılan sahte hesabı alıntılayan Emre Olur, "sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Bu hesap Sn. Reis Sedat Peker’e ait değildir. Kendini bilmez birkaç kişinin algı operasyonu yapmak için açtığı sahte bir hesaptır. Sn. Reis Sedat Peker genel seçimlerden 2 ay evvel açıklamalarda bulunacaktır. Bunun haricinde yapılacak paylaşımlara lütfen itibar etmeyiniz."