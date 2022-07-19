Sedat Peker'den yeni görüntü: Videosu paylaşıldı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kızlarıyla doğum günü kutladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu kısa sürede çok sayıda kişi izledi.
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Peker'in kızı Lina Peker'in doğum gününün kutlandığı video sosyal medya gündem oldu.
Reis Group Müdürü Erhan Şahin de Peker'in kızlarının doğum gününe katıldı. Şahin, doğum günü kutlamasından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Erhan Şahin, Sedat Peker ile fotoğrafına ise şunları yazdı:
"Yürüğün bu yolda seni bir an bile yanlız bırakırsam kanım kurusun varlığın daim olsun yüce allahım seni başımızdan eksik etmesin kıymetli reisim…"
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