Sedef Kabaş’tan mesaj: Bu hukuksuzluğu kimse savunamaz

02 Şubat 2022 Çarşamba, 08:58

Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ileri sürülen sözleri nedeniyle 22 Ocak’ta, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

12 gündür tutuklu bulunan Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müvekkilini cezaevinde ziyaret ettiğini duyurdu.

Avukat Poyraz, yaptığı paylaşımda, "Bugün Sedef Kabaş'ı ziyaret ettim. ‘Hüküm giysem 1 saat bile infazı olmayan bir suç isnadıyla 11 gündür demir parmaklıklar arkasındayım. Bu hukuksuzluğu kimse savunamaz' diyor" ifadelerini kullandı.

Poyraz paylaşımını, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Adalet Bakanı olarak bu konuda siz ne diyorsunuz Bekir Bozdağ?" diye seslenerek sonlandırdı.



