İBB’ye yönelik yapılan operasyonlarda 15 Ağustos günü Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 44 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı İnan Güney’in görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı duyuruldu. CHP grubunun Beyoğlu Belediye Başkan Vekili adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu olarak belirlendi. Peki, Sefer Karaahmetoğlu kimdir? CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanvekilliği adayı Sefer Karaahmetoğlu kaç yaşında, nereli?

SEFER KARAAHMETOĞLU KİMDİR?

Avukat Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden meclise giren Karaahmetoğlu, parti içerisinde parti içinde aktif bir sorumluluk üstleniyor.

SONUÇ BELLİ OLDU

4. tur seçimleri sonucunda CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 16, AKP’nin adayı Süleyman Baba 14 oy aldı. CHP'nin adayı Karaahmetoğlu Beyoğlu’nun yeni başkan vekili seçildi.