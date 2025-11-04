Cumhuriyet Gazetesi Logo
Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret: DEM Parti Edirne'ye gidiyor

4.11.2025 16:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika haberi... DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, yarın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek.

DEM Parti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek AİHM kararı sonrası yarın Demirtaş'ı ziyaret edecek.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Hatimoğulları ziyaret sonrası saat 14.00'te açıklama yapacak. 

NE OLMUŞTU?

AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.

Adalet Bakanlığı dosyanın AİHM'in Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Öte yandan bugün, Demirtaş'ın cezaevinde 9. yılı doldu.  

İlgili Konular: #Selahattin Demirtaş #Tülay Hatimoğulları #Dem Parti