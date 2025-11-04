Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret: DEM Parti Edirne'ye gidiyor

DEM Parti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek AİHM kararı sonrası yarın Demirtaş'ı ziyaret edecek.
AÇIKLAMA YAPILACAK
Hatimoğulları ziyaret sonrası saat 14.00'te açıklama yapacak.
NE OLMUŞTU?
AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.
Adalet Bakanlığı dosyanın AİHM'in Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Öte yandan bugün, Demirtaş'ın cezaevinde 9. yılı doldu.