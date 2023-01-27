Selahattin Demirtaş: Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 22:34

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 22:34

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Suça bulaşanlardan korkmayın, onlar sizden korksun" ifadelerine yer verdi.

İktidarda kalmak için hukuk dışı yöntemler kullananlar ve onlara alet olan yargı, medya, bürokrasi üyeleri çok normal bir şey yapıyor havasındalar.



Oysa yaptıkları ağır suç. Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar.



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Suça bulaşanlardan korkmayın, onlar sizden korksun. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 27, 2023

"SUÇA BULAŞANLARDAN KORKMAYIN, ONLAR SIZDEN KORKSUN"



Demirtaş, Twitter hesabından şu paylaşıma yer verdi:

"İktidarda kalmak için hukuk dışı yöntemler kullananlar ve onlara alet olan yargı, medya, bürokrasi üyeleri çok normal bir şey yapıyor havasındalar. Oysa yaptıkları ağır suç. Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar. Suça bulaşanlardan korkmayın, onlar sizden korksun"