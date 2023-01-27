Selahattin Demirtaş: Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "İktidarda kalmak için hukuk dışı yöntemler kullananlar ve onlara alet olan yargı, medya, bürokrasi üyeleri çok normal bir şey yapıyor havasındalar. Oysa yaptıkları ağır suç" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 22:34
Selahattin Demirtaş: Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Suça bulaşanlardan korkmayın, onlar sizden korksun" ifadelerine yer verdi.

"SUÇA BULAŞANLARDAN KORKMAYIN, ONLAR SIZDEN KORKSUN"

Demirtaş, Twitter hesabından şu paylaşıma yer verdi:

"İktidarda kalmak için hukuk dışı yöntemler kullananlar ve onlara alet olan yargı, medya, bürokrasi üyeleri çok normal bir şey yapıyor havasındalar. Oysa yaptıkları ağır suç. Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar. Suça bulaşanlardan korkmayın, onlar sizden korksun"


Selahattin Demirtaş HDP EDirne Edirne Cezaevi

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