Selahattin Demirtaş'tan, kendisine ‘Katil’ diyen Süleyman Soylu’ya yanıt
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'deki polisevi saldırısını kınadığı için kendisine 'katil' diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya, “Hayrola Kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı?" şeklinde yanıt verdi.
Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında Sedat Gezer isimli polis şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.
Saldırının ardından, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine Soylu, “Katil Demirtaş!” diyerek, “Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin’deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır...” paylaşımını yapmıştı.
DEMİRTAŞ'TAN, KENDİSİNE ‘KATİL’ DİYEN SOYLU’YA YANIT
Demirtaş, kendisi hakkında “Katil” ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.
Demirtaş, “Hayrola Kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur” dedi.
Hayrola Kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin?— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 27, 2022
Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz.
Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur. pic.twitter.com/rdSve8mPTq
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