Selahattin Demirtaş: “Sayın Davutoğlu’na sormak istiyorum, yüreğiniz soğumadı mı, daha ne kadar yargılanmam lazım”

23 Eylül 2022 Cuma, 17:44

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle, “Kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması 4 Kasım’a ertelendi.

Demirtaş duruşmada, “Şu ana kadar toplam 9 yıl hapis cezası aldım. 6 yıldır tutukluyum. Bununla birlikte 38 ağırlaşmış müebbet ve 10 bin yıla yakın hapis istemiyle yargılanıyorum. Sayın Davutoğlu’na sormak istiyorum, yüreğiniz soğumadı mı, daha ne kadar yargılanmam lazım. Sizin Başbakan iken yaptıklarınıza dair hakkınızda tek bir fezleke yokken, ben muhalefet lideri olarak Anayasa’nın verdiği yetkiyle sizi denetlemek için eleştirdiğim için mi bu kadar yıldır yargılanıyorum. Mahkemeden, Davutoğlu’nun bir sonraki celseye gelmesi için kendisine tebligat çıkarmasını istiyorum. Koşullar uygun olursa ben de mahkemede hazır bulunmak istiyorum” dedi.

Selahattin Demirtaş’ın, eski Başbakan Davutoğlu’na yönelik sözlerine ilişkin “Kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Demirtaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Demirtaş'ın avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Dava dosyasında mağdur olarak yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun avukatı mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. HDP Milletvekilleri Ali Kenanoğlu ile Dilşad Cambaz da izleyici olarak katıldı.

“SAYIN DAVUTOĞLU’NA SORMAK İSTİYORUM, YÜREĞİNİZ SOĞUMADI MI, DAHA NE KADAR YARGILANMAM LAZIM”

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla konuşan Selahattin Demirtaş, öncelikle Ahmet Davutoğlu’nun, hakkındaki şikayetinin devam edip etmediğini sordu. Demirtaş’ın avukatları şikâyetin devam ettiğini belirtince Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sayın Davutoğlu şu an muhalefet partisinin genel başkanı. Kendisi neyden şikayetçi bilmek istiyorum. Bir sonraki celse dinlemek isterim. Kendisinin, muhalefet lideri olarak açıklamaları var, ifade özgürlüğü üzerine. Sayın Davutoğlu Başbakanlık yaptığı dönemde kendisine yönelik tüm hakaret davalarından şikayetini çekti. Şikayetini çekmediği tek kişi benim. Şaşkınlıkla karşılıyorum, Bir sonraki celse Davutoğlu’nu burada görmek istiyorum, suçlama nedir ondan dinlemek istiyorum. Hakkımda 144 soruşturma açıldı 47’si davaya döndü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) göre de siyasi tutukluyum.





Şu ana kadar toplam 9 yıl hapis cezası aldım. 6 yıldır tutukluyum. Bununla birlikte 38 ağırlaşmış müebbet ve 10 bin yıla yakın hapis istemiyle yargılanıyorum. Sayın Davutoğlu’na sormak istiyorum, yüreğiniz soğumadı mı, daha ne kadar yargılanmam lazım. Sizin Başbakan iken yaptıklarınıza dair hakkınızda tek bir fezleke yokken, ben muhalefet lideri olarak Anayasa’nın verdiği yetkiyle sizi denetlemek için eleştirdiğim için mi bu kadar yıldır yargılanıyorum. Mahkemeden, Davutoğlu’nun bir sonraki celseye gelmesi için kendisine tebligat çıkarmasını istiyorum. Koşullar uygun olursa ben de mahkemede hazır bulunmak istiyorum.

DEMİRTAŞ’IN AVUKATI EPÖZDEMİR, DAVANIN DÜŞMESİNİ TALEP ETTİ

Demirtaş’ın avukatı Ferat Epözdemir, mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

Müvekkilim, muhalefet partisi lideri ve milletvekili iken suça konu fiilleri gerçekleştirmiştir. Müvekkilin daha önce Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava dosyasında verilen hüküm için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bozma istemiştir. Görüleceği üzere orada müvekkilin, milletvekili olduğu dönemde sarf ettiği sözlerle Anayasa'nın 83/1 maddesi uyarınca yasama sorumsuzluğu kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin araştırılması belirtilmiş. Ayrıca aynı mağdura yönelik farklı mahkemeler tarafından yürütülen dosyaların numaraları belirtilerek, müvekkil hakkında iddia edilen eylemlerle ilgili hukuki sorumluluğunun gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilin müştekiye yönelik benzer söylemleriyle ilgili İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyası derdesttir. Yine Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyası istinaf aşamasındadır. Bu dosyaların akıbetinin sorulmasını talep ederiz. Bu dava dosyasında düşme kararı verilmesini talep ediyoruz.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların mahkeme tarafından incelenmesini istedikleri Mersin ve İstanbul Adliyelerindeki dosyaların istenmesine ve incelenmesine karar verdi.

Mahkeme, avukatların diğer taleplerin ise ilerleyen aşamalarda değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma 4 Kasım 2022, saat 14.00’e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 2015 yılında, “Fırat’ın batısına PYD geçmeyecek. Geçtiği anda vururuz dedik, iki kere de vurduk” sözleri üzerine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal izlersin” demişti. Demirtaş'ın bu sözleri üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Demirtaş hakkında “Kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.