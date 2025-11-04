Selahattin Demirtaş'tan Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'e teşekkür: 'Ancak şunu herkes bilmeli...'

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden teşekkür mesajı yayımladı.

Demirtaş, CHP lideri Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

"BAHÇELİ TABULARI KIRDI..."

Demirtaş mesajında şunları yazdı:

"Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum."

"HERKES ŞUNU BİLMELİ VE EMİN OLMALIDIR..."

"Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz" diyen Demirtaş şöyle devam etti:

"Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor. Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkân ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış."

NELER YAŞANDI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2016 yılında HDP’nin eş genel başkanları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarının tutuklandığı 4 Kasım'ın yıl dönümünde Mecis'te yaptığı konuşmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi.

Bahçeli'nin çıkışı ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Bahçeli'ye teşekkür ederek; “4 Kasım’la başlayan tasfiye siyasetinin artık sonlanması gerekir. Sadece Demirtaş ve Yüksekdağ değil, Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalı. Sürgündekiler ülkesine, tutsak siyasetçiler meydanlara, barış bu topraklara dönmelidir” ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararı ile ilgili konuşan CHP lideri Özgür Özel ise dokunulmazlıkların kaldırılması hakkında "Partinin bugünkü Genel Başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye’den, Türk milletinden özür diliyorum. Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla" dedi.