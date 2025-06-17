Selahattin Demirtaş'tan 'süreç' ve 'İmamoğlu' açıklaması: Erdoğan'a çağrı yaptı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu birçok belediye başkanının tutukluluğu ve terör örgütü PKK'nin kendisi fesih kararıyla devam eden "süreç"le ilgili açıklama yaptı.

Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ve "Hamaset Değil Cesaret Zamanıdır" başlıklı açıklamasında, İsrail saldırısı altındaki İran'da yaşanan gelişmelere değinerek şu ifadeleri kullandı:

"İran rejimi uzun yıllardır demokrasi ve insan haklarına tümden kapalı kalmakla, öncelikle kendi yurttaşlarına büyük haksızlık yapıyor. Ancak hiçbir gerekçe, emperyal müdahaleye haklılık kazandırmaz. İran’a yönelik askeri operasyonun durmasını ve müzakere masasına dönülmesini esas almamız gerekir. Fakat görünen o ki, Orta Doğu’ya emperyal müdahaleler, kendilerince sonuç alıncaya kadar durmayacak. Bizim, bölgesel barışı ilkesel olarak savunma ve bunun için yoğun çaba harcamanın yanı sıra, içeride de birliği ve barışı sağlamakta daha hızlı ve cesur hareket etmemiz gerekir."

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı ve PKK'nin fesih kararına işaret eden Demirtaş, "Silahsızlanma sürecinin herhangi bir tıkanmaya ya da provokasyona yer vermeden, olabilecek en hızlı şekilde tamamlanması için tüm tarafların en yüksek düzeyde çaba, cesaret ve feraset gösterebilmesi gerekir" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKSUZ YARGILANMALI"

İktidar çevrelerinin sıkça kullandığı "iç cephe" vurgusuna da yer veren Demirtaş, belediye başkanlığının tutukluluğuna ilişkin "İç cepheyi güçlendirme amacına da adalet duygusunun gelişmesine de hizmet etmediği açık olan siyasi görünümlü yargı tacizlerine kesinlikle son verilmelidir. Ortada bir suç isnadı varsa bunun, tarafsızlığı ve bağımsızlığı sorgulanmayacak başsavcılar, savcılar ve yargıçlar eliyle yürütülmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Seçilmiş belediye başkanları ve bürokratların tutuksuz yargılanmaları iç hukukumuzun da gereğidir ve bu konuda artık somut mesafe kat edilmeli, tahliyeler sağlanmalı, adil bir yargı süreciyle de davalar en hızlı şekilde sonuçlandırılmalıdır. Orta Doğu'daki ateş devasa bir yangına dönüşürken toplumu dışlayacak böylesi tutumlarda ısrar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN GENEL BAŞKANLARI TOPLAMALI"

Açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da davette bulunan Demirtaş, "Orta Doğu yangının kısa sürede sönmeyeceğini öngörerek kısa, orta ve uzun vadeli bir iç ve dış ortak politika hattının belirlenmesi ve her siyasi grubun bu hattı gönül rahatlığıyla savunabilmesi için cumhurbaşkanının davetiyle, TBMM'de tüm siyasi parti genel başkanlarıyla bir çalışma toplantısının en kısa zamanda yapılması yararlı olacaktır" ifadelerini yer verdi.

Demirtaş açıklamasını "Birlik ve beraberlik iktidar partisinin değil, Türkiye'nin etrafında olacaktır. Madem soyadımız Türkiye'dir, o halde herkesi soyadımız etrafında birleşmeye ve bunun için sorumluluk almaya davet ediyorum. Bu kasır bir gün elbette dinecek ve bizler bu toprakların kadim halkları olarak burada, bir arada, eşitçe ve özgürce yaşayacağız" diyerek tamamladı.