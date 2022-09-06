Selahattin Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karavil: Demirtaş'ın Kobani davasındaki sözleri bağlamından koparıldı

06 Eylül 2022 Salı, 23:23

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunmasında, "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir" sözleri HDP'nin internet sitesinde yer aldı ve haberleştirildi. Açıklama ardından HDP'nin sitesinden kaldırıldı.

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu da, sosyal medya hesabından, Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karavil'le olan görüşmesini aktardı ve Demirtaş'ın aslında 'PKK’nın silahları bırakması için Öcalan ile görüşmesi önerisinde bulunduğunu' dediğini açıkladı.

Daha sonra Karavil de, HDP'nin Kobani davası duruşmasındaki gelişmeleri paylaştığı Twitter hesabında, Demirtaş'ın açıklamaları haberleştirilirken acele edildiğini belirtti. Karavil, "Demirtaş'ın savunmasının SEGBİS tam çözümü, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

"DEMİRTAŞ'IN KOBANİ DAVASINDAKİ SAVUNMASI HABERLEŞTİRİLİRKEN ACELE EDİLDİĞİNDEN, SÖZLERİ BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Zınar Karavil, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"1- Demirtaş bugün duruşmada bir saati aşkın süre savunma yaptı. Sorunların silahla, şiddetle çözülemeyeceğini, PKK'nin silahları bırakması gerektiğini, bunun için de Öcalan ile görüşülmesi gerektiğinin doğru olacağını belirtti.

2- Demirtaş'ın savunması haberleştirilirken acele edildiğinden, sözleri bağlamından koparılmıştır. Durum budur ve Demirtaş bu görüşünü istikrarlı bir şekilde defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır.

3- Ayrıca, Demirtaş'ın savunmasının SEGBİS tam çözümü, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."