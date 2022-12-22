Selahattin Demirtaş'tan asgari ücret tepkisi: Kölelik devri de böyleydi işte
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, açıklanan asgari ücrete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Demirtaş, “Çalışanların yüzde 80'inin ayda 455 dolara mahkum olduğu başka bir ülke yok. Kölelik devri de böyleydi işte” dedi.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.
Demirtaş paylaşımında, "Çalışanların yüzde 80'inin ayda 455 dolara mahkum olduğu başka bir ülke yok. Kölelik devri de böyleydi işte. Bunun tek nedeni de başkanlık sistemi. El ele verip bu sistemi değiştirelim, sonra da kölelik düzenini kaldıralım. Nasıl mı? Kesintisiz mücadele, örgütlenme ve sandıkla" ifadelerini kullandı.
Çalışanların yüzde 80'inin ayda 455 dolara mahkum olduğu başka bir ülke yok. Kölelik devri de böyleydi işte.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 22, 2022
Bunun tek nedeni de başkanlık sistemi. El ele verip bu sistemi değiştirelim, sonra da kölelik düzenini kaldıralım.
Nasıl mı? Kesintisiz mücadele, örgütlenme ve sandıkla.
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