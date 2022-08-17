Selahattin Demirtaş'tan Bülent Turan'a 'diktatörlük' yanıtı: Saçmalamayın lütfen!
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından AKP'li Bülent Turan'ın Canan Kaftancıoğlu'na yönelttiği "diktatörlük olsa seçim mi olur?" sözlerini "Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı" diyerek ti'ye aldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılması sonrası HDP’nin Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Selahattin Demirtaş’tan iktidara ve AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a göndermeli mesaj geldi.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “diktatörlük olsa seçim mi olur?” sözlerini ti'ye alan Demirtaş, Kaftancıoğlu’na açılan soruşturmaya dair yapılan haberi göstererek “Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı. Var mı öyle bir şey? Saçmalamayın lütfen!” dedi.
Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı. Var mı öyle bir şey? Saçmalamayın lütfen! pic.twitter.com/yYwqseC6zC— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 17, 2022
NE OLMUŞTU?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 81 il gençlik kolları başkanlarına; “Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri hâline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” demişti.
AKP’li Bülent Turan, Kaftancığlu’nun sözlerine şu yanıtı vermişti:
- Mahkeme kararıyla küfürbazlığı tescil olan bir eski il başkanı bugün Sayın Erdoğan’a utanmadan sıkılmadan ‘diktatörü göndereceğiz’ demiş. Bir defa diktatör olsa seçim mi olur? Diktatör olsa sen bu küfürleri edebilir misin?
Ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
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