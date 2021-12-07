Selahattin Demirtaş'tan Büşra Dede hakkında suç duyurusu
Selahattin Demirtaş, kendisine yönelik "çocuk katili" ifadelerini kullanan YouTuber Büşra Dede hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bundan sonra müvekkiline yönelik hakaretlere suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
3 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Hadi Cin, Demirtaş'a yönelik ifadeleri nedeniyle iktidar yanlısı yayınlarıyla bilinen Büşra Dede hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hadi Cin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Büşra Dede isimli kişi başta olmak üzere, tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusu yapılmış olup, ayrıca manevi tazminat davaları da açılacaktır" dedi.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU
Avukat Cin, yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz, siyasi kişilerin en ağır şekilde eleştirilebilmesi gerektiğini, hem kendisine hem de başka siyasilere yönelik ağır eleştirilerin sağduyuyla karşılanması ve siyasi eleştiriler söz konusu olduğunda, ifade özgürlüğüne üstünlük tanınması gerektiğini düşünmektedir" diye konuştu.
"ELEŞTİRİDEN UZAK, HAKARET İÇEREN İFADELER"
Cin, ayrıca "Bununla birlikte eleştiriden uzak, hakaret içeren ifadelerin hem kendisine hem de temsil ettiği değerlere ve halka yapılmış gibi kabul edilmesi kaçınılmazdır. Müvekkilimize, halka ve halkın değerlerine yönelik hakaretlerin hoş görülmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
"BUNDAN SONRA DA DAVALAR AÇACAĞIZ"
Bundan sonra da müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'a,ailesine, temsil ettiği değerlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan kişilere karşı hukuki yolları işleteceğimizi, suç duyurusunda bulunup manevi tazminat davaları açacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
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