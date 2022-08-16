Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'ın 'kandil dolması, selo kahvaltısı var' sözlerine yanıt

16 Ağustos 2022 Salı, 18:58

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Toplu Açılış Töreni'nde 6 muhalefet partisinin oluşturduğu Altılı Masa'yı hedef göstermişti.

Alanda asılı üzerinde 'Altılı Masa Menüsü' yazan posteri okuyarak "Şurada bir poster görüyorum. 'Altılı masa menüsü'. Ne var bu menüde; yalan çorbası, laf salatası, koltuk kebabı, kandil dolması, selo kahvaltısı var. Ne ararsan var" demişti.

Altılı masaya ilişkin "Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken, biz eser ve hizmet üretiyoruz, dertlere derman oluyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, muhalefeti, "Artık CHP ve şurekası bırakın Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, arkada nal toplayacaklar. Zaten yaptıkları bir şey yok, sadece laf, iftira" sözleriyle hedef almıştı.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Şurada bir poster görüyorum; 'Altılı Masa menüsü' diyor. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Bu menüde ne var; yalan çorbası, laf salatası, koltuk kebabı, kandil dolması, selo kahvaltısı var. Ne ararsan var. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık. Saldırılara maruz kalsak da hep daha iyi ve güzele ulaşmanın mücadelesini verdik. Yol, çevre, konut projeleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Gece gündüz demeden gayret gösterdik. Ülkemizin her karış toprağında mührümüzün olduğunu görüyoruz. Biz eser, hizmet üretiyor, milletimizin dertlerine derman üretiyoruz.

DEMİRTAŞ'TAN ERDOĞAN'A 'ALTILI MASA MENÜSÜ' YANITI

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'a esprili bir dille yanıt verdi.

"Allah'ım, hikmetinden sual olunmaz ama zeka dağıtırken neden hepsini bunlara verip bizi mahrum bıraktın?" diyen Demirtaş, devamında da "Bu nasıl zekadır, nasıl bir yaratıcılıktır! Allah da sizi... Bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullandı.

Allah'ım, hikmetinden sual olunmaz ama zeka dağıtırken neden hepsini bunlara verip bizi mahrum bıraktın?



Bu nasıl zekadır, nasıl bir yaratıcılıktır! Allah da sizi... Bildiği gibi yapsın. pic.twitter.com/7YIXyeugcb — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 16, 2022

"BİR TEK ŞAKİR'E YOK..."

Demirtaş, bir diğer paylaşımında da "Vanlı kardeşlerim kusura bakmasınlar ama artık Van kahvaltısı yanında bir de Selo kahvaltısı diye bir şey var. Tek kuruş almadan, 81 ile bayilik veriyoruz. Bir tek Şakir'e yok çünkü her gün saray kahvaltısı yapıyor" dedi.