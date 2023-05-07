Selahattin Demirtaş'tan gençlere 'sandık' çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerine 1 hafta kala sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 15:11
Selahattin Demirtaş'tan gençlere 'sandık' çağrısı
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6 buçuk yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere sandıklarda ve sahada aktif olmaları konusunda çağrı yaptı. 

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Merhaba genç arkadaşım, Sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur-yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat.  Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir.  Haydi arkadaşım, ilk turda bitirelim."



Selahattin Demirtaş 14 Mayıs Seçim

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