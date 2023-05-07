Selahattin Demirtaş'tan gençlere 'sandık' çağrısı

Yayınlanma: 07.05.2023 - 15:11

Güncelleme: 07.05.2023 - 15:11

6 buçuk yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere sandıklarda ve sahada aktif olmaları konusunda çağrı yaptı.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Merhaba genç arkadaşım, Sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur-yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat. Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir. Haydi arkadaşım, ilk turda bitirelim."

Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı @mehmetsekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın.



Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi… pic.twitter.com/NvkQJWxQhU — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2023



