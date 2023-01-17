Selahattin Demirtaş'tan 'sandık hırsızlığı'na karşı öneri
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2023 seçimlerine ilişkin olarak; “Sandık hırsızlarına karşı en büyük önlemlerden birini hatırlatayım: Tek adama karşı kaç milyon olduğunuzu meydanlarda gösterin ki, pusuya yatmış sandık hırsızları yerlerinden kıpırdamaya bile cesaret edemesinler" ifadelerine yer verdi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabından 2023 seçimlerine ilişkin mesaj paylaştı.
Demirtaş’ın mesajı şöyle:
- Sandık hırsızlarına karşı en büyük önlemlerden birini hatırlatayım: Tek adama karşı kaç milyon olduğunuzu meydanlarda gösterin ki, pusuya yatmış sandık hırsızları yerlerinden kıpırdamaya bile cesaret edemesinler. Hiçbir mitingi sakın kaçırmayın! Mutlaka kazanacağız, inanın.
Sandık hırsızlarına karşı en büyük önlemlerden birini hatırlatayım:— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 17, 2023
Tek adama karşı kaç milyon olduğunuzu meydanlarda gösterin ki, pusuya yatmış sandık hırsızları yerlerinden kıpırdamaya bile cesaret edemesinler.
Hiçbir mitingi sakın kaçırmayın! Mutlaka kazanacağız, inanın.
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