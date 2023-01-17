Selahattin Demirtaş'tan 'sandık hırsızlığı'na karşı öneri

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2023 seçimlerine ilişkin olarak; “Sandık hırsızlarına karşı en büyük önlemlerden birini hatırlatayım: Tek adama karşı kaç milyon olduğunuzu meydanlarda gösterin ki, pusuya yatmış sandık hırsızları yerlerinden kıpırdamaya bile cesaret edemesinler" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 19:02
Selahattin Demirtaş'tan 'sandık hırsızlığı'na karşı öneri
Abone Ol google-news

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabından 2023 seçimlerine ilişkin mesaj paylaştı.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

  • Sandık hırsızlarına karşı en büyük önlemlerden birini hatırlatayım: Tek adama karşı kaç milyon olduğunuzu meydanlarda gösterin ki, pusuya yatmış sandık hırsızları yerlerinden kıpırdamaya bile cesaret edemesinler. Hiçbir mitingi sakın kaçırmayın! Mutlaka kazanacağız, inanın.

Selahattin Demirtaş 2023 seçimleri

En Çok Okunan Haberler