Selahattin Demirtaş'tan 'sandık hırsızlığı'na karşı öneri

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabından 2023 seçimlerine ilişkin mesaj paylaştı.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

Sandık hırsızlarına karşı en büyük önlemlerden birini hatırlatayım:



Tek adama karşı kaç milyon olduğunuzu meydanlarda gösterin ki, pusuya yatmış sandık hırsızları yerlerinden kıpırdamaya bile cesaret edemesinler.



Hiçbir mitingi sakın kaçırmayın! Mutlaka kazanacağız, inanın.