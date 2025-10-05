Selçuk Özdağ: 'Aktivistleri karşılamaya gelen AK Parti heyetinin varlığı samimi değil'

İsrail güçlerinin el koyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 36’sı Türk 137 aktivist Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldiğinde AKP heyeti tarafından karşılandı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu duruma tepki gösterdi.

"LAF DEĞİL, İCRAAT İSTİYORUZ"

Özdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu’na katılan yiğit aktivistlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Onları sağ salim ülkemize getiren Dışişleri yetkililerimizi de ayrıca kutluyorum. Ancak İstanbul Havalimanı’nda karşılamaya gelen Ak Parti heyetinin varlığı samimi değildir! Çünkü aynı heyet, yıllardır İsrail ile yapılan ticareti, limanlarımızdan kalkan gemileri, hava sahamızı kullanan uçakları ve perde arkasında yürütülen sessiz diplomasi oyunlarını görmezden gelmektedir…

Madem gerçekten Filistin’in yanındasınız, o halde şu soruya açıkça cevap verin: Bu filo neden Mersin Limanı’ndan değil de Tunus’tan hareket etti? Üstelik hükümetin yandaş gazetesinin müdürü de kameraların önünde, çünkü Sayın Erdoğan’ın duymak istediğini söylemekle meşgul. Ak Parti’nin göstermelik duruşları milletimizi ikna etmiyor. Asıl biz bu davanın takipçisiyiz, laf değil, icraat istiyoruz!"