Selçuk Özdağ'dan bayram ziyaretinde 'anayasa' açıklaması: Geçmişte evet oyu verdiğim için pişmanım ve milletimden özür diliyorum

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve beraberindeki heyet Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaştı. Konuk heyet Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, MKYK üyeleri Ferhat Uysal ve Tolga Aydın, Kadın Kolları Genel Sekreteri Nilgün Ekinci ile Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz tarafından karşılandı.

Görüşmede güncel gelişmeler ve gündeme ilişkin konular değerlendirildi. Ziyarette konuşan Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun selamlarını ileterek, "Güzel bayramlar yaşamayı Allah nasip etsin" dedi.

PARTİ DEĞİŞTİREN MİLLETVEKİLLERİ: BU AHLAKİ DEĞİL

Selçuk Özdağ, milletvekili olduktan sonra parti değiştirmenin "ahlaki olmadığını" ifade ederek, seçmenin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Özdağ, "Bana muhalefet görevi düştü diyerek iktidar partisine geçmek ahlaki değildir. Seni milletvekili listesine Fatih Erbakan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan yazmış. Seni onlar yazmasa milletvekili olabilir miydin? Madem iktidar partisine geçmek istiyorsun, en başta oradan aday olacaktın" ifadelerini kullandı.

Milletin oyunu alan vekilin, beş yıllık görev süresince bu emaneti taşımakla yükümlü olduğunu belirten Özdağ, "Seçim dönemi geldiğinde ayrılmak istiyorsan helallik istersin. Ama ortasında istifa edip iktidar partisine geçmek kabul edilemez" dedi. Özdağ, "Amerika'da bir kişi bile Cumhuriyetçilerden Demokratlara ya da tam tersi geçmemiş. Bu bizde bir siyasi hastalık haline geldi" diye konuştu.

İktidar olmaları durumunda farklı partilerden kimsenin Gelecek Partisi’ne katılmasını istemediklerini ifade eden Özdağ, bu kişilerin bağımsız kalmaları gerektiğini söyledi.

"MEVCUT YASALARA UYMAYANLAR YENİ ANAYASA YAPAMAZ"

Özdağ, anayasa değişikliği ve siyasi partiler kanunu tartışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulundu. "Türkiye'nin demokratikleşmesi gerektiğini" belirten Özdağ, bu sürecin inandırıcı olabilmesi için iktidarın mevcut anayasa, yasa ve teamüllere uyması gerektiğini söyledi. "Türkiye’nin gündeminde anayasa değişikliği, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve Meclis iç tüzüğü var" diyen Özdağ, demokratikleşme adımlarının samimi olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirtti. "Demokratikleşmeyi kim yapacak?" diye soran Özdağ, mevcut yasalara dahi uymayan bir iktidarın, yeni anayasa yapma sürecinde güven vermediğini ifade etti.

Özdağ, "'Anayasaya, yasalara, iç tüzüğe uyacağız' diyorlar mı? Hayır. 'Keyfiliklere son vereceğiz' diyorlar mı? Hayır. O halde dünyanın en iyi anayasasını yapsak ne olur, uygulamadıktan sonra ne işe yarar?" dedi. Anayasanın uygulanmamasının ciddi sonuçlar doğurması gerektiğini belirten Özdağ, "Uygulanmadığında cezası ne? Müebbet hapis. Peki bunu kim uygulayacak? Parlamento mu? Yok. Anayasa Mahkemesi mi? O da yok. O zaman ben bu zokayı yutmam" ifadelerini kullandı.

"PİŞMANIM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Geçmişte uzun yıllar AKP saflarında siyaset yapan Özdağ, 2017'deki anayasa değişikliği konusundaki tutumu nedeniyle pişmanlığını dile getirdi. O süreçte "Türkiye çok zengin olacak, özgürlükler artacak, cari açık azalacak, paramız değerli olacak, pasaportumuz kıymetli olacak" denildiğini hatırlatan Özdağ, bunların hiçbirisinin gerçekleşmediğini söyledi. Anayasa değişikliğine "Evet" oyu verdiği için pişman olduğunu ve bu nedenle vatandaşlardan özür dilediğini ifade eden Selçuk Özdağ, gelecekte benzer pişmanlık yaşamamak adına temkinli davrandığını belirtti. Özdağ, "Bu iktidarın getireceği bir anayasa değişikliğine, iç tüzük düzenlemesine, siyasi partiler yasası ya da seçim kanunu teklifine içeriğini görmeden, hatta görsem bile uygulama teminatını bulmadan 'evet' deme taraftarı değilim. Bu yüzden çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



