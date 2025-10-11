Selçuk Özdağ'dan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki: Adliye koridorlarında siyaset dizayn edilmez

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzunca bir süredir olası siyasi rakiplerini yargı mekanizması ile saf dışı ettiği konuşulan iktidar, bu iddiayı doğru çıkarmak için elinden geleni arkasına koymuyor. Kendisini İstanbul’da defalarca mağlup eden Ekrem İmamoğlu’ndan sonra sıranın en güçlü olası rakibi Mansur Yavaş‘a gelmeyeceğini düşünmek bu iktidarı tanımamak olurdu. Siyasetçilerin rakipleri yine siyasetçilerdir, yargı mensupları değil. Kendine güvenmiyorsan, millete inanmıyorsan niye siyaset yapıyorsun? Er meydanından kaçarak siyaset yapılmaz, adliye koridorlarında siyaset dizayn edilmez. Siyaset mertçe yapılır, başkalarının omuzlarının arkasından ateş ederek de o makamlardan kalınmaz.. Eğer az biraz kendinize güveniniz varsa buyrun er meydanına, koyun sandığı ak koyun kara koyun belli olsun." ifadesini kullandı.