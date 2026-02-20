Selefi HTŞ ile ilişkilerini arttıran İsmailağa cemaati ihvancı HAMAS’la da dirsek temasına geçti

Son dönemde Selefilik-Vehabilik yapılanması iddiasıyla gündemden düşmeyen İsmailağa cemaati; Suriye’de iktidarı ele geçiren selefi-cihatçı örgüt Heyetültahrirüşşam’la (HTŞ) arttırdığı ilişkileriyle dikkat çekiyordu. Cemaat, 15 Eylül 2025’te HTŞ ile anlaşarak Şam’da bir medrese kurma şansı yakalarken, önde gelen Selefi-Vehabilerinden Suriye Yüksek Fetva Konseyi Üyesi İbrahim Muhammed Şaşu’yu ise İstanbul’da ağırladı.

HAMAS VE TÜRKİYE HİZBULLAHININ KATILDIĞI BİR KONFERANS DÜZENLENDİ

Selefilik üzerinden Suriye’ye yayılma olanağı bulunan İsmailağa cemaatinin Filistinli ihvancı örgüt HAMAS’la da dirsek temasına geçtiği görüldü. İsmailağa; 15 Şubat’ta İstanbul’da “Birlikte Güçlüyüz” temasıyla “Ümmet Birliği ve İslam Kardeşliği” başlıklı bir konferans düzenledi. Konferansa HAMAS yetkilisi Usame Hamdan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği ile Hizbullah terör örgütünün medrese yapılanması İttihaldululema’nın genel sekreteri Muhammed Özer katıldı.

‘ÜMMET CİHADA TEŞVİK EDİLMELİ’

Konferasta konuşan HAMAS’lı Hamdan; “Siyonistleri durduracak tek güç cihattır. Bu cihad da mutlaka ümmetin birliğine dayanmalıdır. Ümmetimizin cihadının her döneminde, bu mücadelenin liderleri âlimler olmuştur. Müslümanları cihad saflarına yönlendirenler de onlardır. Bu sebeple Ensar kardeşlerimizin ümmetin birliği ve kardeşliği için başlattığı bu girişimi çok önemli ve değerli görüyorum. Bu program ile başlayan çalışmalar, bundan sona da devam etmelidir. Âlimler sorumluluklarını yerine getirir ve ümmeti cihada teşvik ederse, ümmet inşallah hayır üzere olur” ifadelerini kullandı.

‘ALİMLER OLARAK BİZ ÇÖZMELİYİZ’

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği ise “En büyük sorunlarımız; istibdat, zulüm, cehalet, geri kalmışlık ve bölünmüşlüktür. Bunları âlimler olarak biz çözmeliyiz. Bunun için ortak bir ilmî ve kültürel anayasa oluşturmalıyız” dedi. ANKARA

YASALARA KARŞIN MEDRESE DE AÇTILAR

Kültürel anayasa ve cihadın konuşulduğu konferans düzenleyen İsmailağa cemaati, geçenlerde Öğretim Birliği Yasası’na (Tevhiditedrisat Kanunu) yasalara aykırı olmasına karşın yeni bir kız medresesi açtı. Cemaatten yapılan açıklamada; “Hasan Efendi Kız Tekâmül Medresemizin açılışı gerçekleşti. Medrese mezunu, icazetli 150 hanım hocanın yüksek ilim tahsil edeceği Kız Tekâmül Medresemizin mezunlarıyla, Arapça ve Hafızlık medreselerinin hanım hoca ihtiyacı karşılanacak” denildi.