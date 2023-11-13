Selendi İYİ Parti İlçe Başkanı Erol istifa etti

Manisa’nın Selendi ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Ethem Erol istifa ettiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:25
Selendi İYİ Parti İlçe Başkanı Erol istifa etti
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Geçen yıl İYİ Parti Selendi İlçe Teşkilatının 3. Olağan Kongresinde İYİ Parti Selendi İlçe Başkanlığına seçilen Ethem Erol 1. yılın sonunda İlçe Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Ethem Erol istifa gerekçesi olarak ise eşinin rahatsızlığını gösterdi.


İyi Parti istifa Ethem Erol

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