Selendi İYİ Parti İlçe Başkanı Erol istifa etti
Manisa’nın Selendi ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Ethem Erol istifa ettiğini açıkladı.
Geçen yıl İYİ Parti Selendi İlçe Teşkilatının 3. Olağan Kongresinde İYİ Parti Selendi İlçe Başkanlığına seçilen Ethem Erol 1. yılın sonunda İlçe Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.
Ethem Erol istifa gerekçesi olarak ise eşinin rahatsızlığını gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon değerindeki soru!
- Can Atalay’ı kurtaracak masal
- Yargı krizinde kim haklı?
- Beyoğlu'ndaki 'aile katliamının' nedeni belli oldu
- Coca-Cola’ya devlet desteği!
- Liseli gençlerin skandalı
- İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti
- Fatih Altaylı'dan 'Starbucks protestosu' tepkisi
- İstismara mı dönüşüyor?
- İYİ Parti'den 'ittifak' çıkışı