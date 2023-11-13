İYİ Parti’den istifa edenlere uyarı: ‘Gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız’

Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 16:00

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, yaptığı basın açıklamasında partide meydana gelen istifalara yönelik bir soruyu cevapladı.

Zorlu "Biz bir başka partide yaşanan değişimi, almış olduğumuz karar açısından sebep sonuç ilişkisinde değerlendirmiyoruz. Kurumumuzun aldığı karar nettir, 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde de yine bazı illerimizde adaylarımızın açıklanmakta olduğunu göreceksiniz. Bütün ülke sathında ülkemizde alternatif siyaseti, bizimle yol yürüyecek bütün vatandaşlarımızı da bu konuda bizimle birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

Biz özellikle milletimize bir taahhütte, bir yolculuk hedefinde bulunduk. Bu da şuydu: Sayın Genel Başkanımız her parti ayrı ayrı seçime girsin dedi. Çünkü iki yumruk arasına sıkıştırılmış bir Türkiye portresi, bizi hızla gördüğümüz gibi, milletimize yakıştırılamayacak, hak etmediği bu tür olaylarla karşı karşıya bırakıyor.

Biz bu yolculuğa devam ederken, kimsenin bize bir baskı aracı olarak herhangi bir argümanı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlamda bizden arkadaşlarımız ayrılabilirler, başka partilerde siyaset yapmak isteyebilirler. Bizimle ilkesel bir ayrılık yaşayabilirler. Biz eleştiriye en açık siyasi partiyiz.

Genel Başkanımız özellikle ayrılan arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirme yapmıyor. Bu nezaketi gösteriyor. Ama şunun özellikle bilinmesini istiyorum. Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici gerçek dışı iddialar ve ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü İYİ Parti'ye yapılan bu saldırılara bu şekilde ortak olma niyetini taşıyanların karşısında biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.