Selvi Kılıçdaroğlu Aydın’da kadın üreticilerle buluştu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi, Aydın’da kadın üreticilerle bir araya geldi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşlik ettiği Kılıçdaroğlu çilek tarlasında kadınlarla beraber hasat yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:02
Selvi Kılıçdaroğlu Aydın’da kadın üreticilerle buluştu
Abone Ol google-news

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emekçi kadınlarla buluştu. Kadınlar Kılıçdaroğlu ile Çerçioğlu'na yoğun ilgi gösterdi. 

İncirliova'da çilek üreticileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, burada kadınlarla birlikte çilek hasadı yaptı. İncirliova'da emekçi kadınlarla kahvaltı da yapan Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, daha sonra Söke Serçin'e geçti. Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu burada Serçin Su Ürünleri Kooperatifi üyesi kadınlarla sohbet etti. 

 Ziyarette çocuklar Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu'na baharın habercisi gelincik demeti armağan etti.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Selvi Kılıçdaroğlu aydın Özlem Çerçioğlu Kadın

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler