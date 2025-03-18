Semih Yalçın'ın görüntüleri gündem olmuştu! Devlet Bahçeli'den dikkat çeken mesaj: 'Başımızı öne eğecek hiçbir açığımız yok'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:08

Güncelleme: 18.03.2025 - 15:17

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti, dün Meclis’te AKP ve MHP’yi ziyaret etti.

MHP ile gerçekleştirilen toplantının ardından kısa bir basın açıklaması yapıldı.

SEMİH YALÇIN'IN O HAREKETİ GÜNDEM OLDU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Sayın Öcalan'ın çağrısı ve süreci görüştük. Detaylı açıklamamızı tüm görüşmelerimizi tamamladıktan sonra yapacağız. Sayın Bahçeli de sağlık koşulları uygun olsaydı burada olacaktı, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları’nın konuşmasında "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı sırada, MHP’li Semih Yalçın’ın başını eğmesi dikkat çekti. Yalçın'ın bu görüntüsü çokça konuşulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bahçeli, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" gününe ilişkin yaptığı açıklamada "yeni sürece" değindi.

"BAŞIMIZI ÖNE EĞECEK HİÇBİR AÇIĞIMIZ..."

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'yi inşa ve ihya edeceklerdir. Kara propaganda ve kirli kampanya figüranlarına özellikle hatırlatırım ki, bizim utanacak, sıkılacak ve başımızı öne eğecek hiçbir açığımız ve eksiğimiz yoktur" dedi.

"KULLANIŞLI VE KUMANDALI FASON SİYASİ TACİRLERİ..."

MHP'nin resmi hesabından paylaşılan açıklamada Bahçeli'nin öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Düşmansız Türkiye'yi başaranların ahfadı terörsüz Türkiye'yi inşa ve ihya edeceklerdir. Kara propaganda ve kirli kampanya figüranlarına özellikle hatırlatırım ki, bizim utanacak, sıkılacak ve başımızı öne eğecek hiçbir açığımız ve eksiğimiz yoktur. Çanakkale şuurunun kılavuzluğunda milli birlik ve kardeşliğimizi, tıpkı çeliğe su verir gibi, sağlamlaştırmanın ve güçlendirmenin haricinde Türk ve Türkiye sevdalılarını mesnetsiz ve melun ithamlarla hedef alanlar asla sonuç alamayacaklar, inandığımız ve ilerlediğimiz yoldan bizi geri döndüremeyeceklerdir.

O tarih sayfalarında bugünkü hamaset ve hakaret numuneleri, uzun zaman önce fikren, fiilen, fiziken, zikren ve siyaseten ayrı düştüğümüz kullanışlı ve kumandalı fason siyasi tacirleri de dip not olarak bile kaale almayacaktır."