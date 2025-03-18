O anlar gündem oldu: Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını öne eğdi

DEM Parti heyeti, dün Meclis'te MHP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Partili Tülay Hatimoğulları, MHP heyetinin yanında "Sayın Öcalan" ifadesini kullandı. MHP'li Semih Yalçın'ın o esnada başını önüne eğmesi dikkatlerden kaçmadı.

O anlar gündem oldu: Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını öne eğdi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:34

Halkların Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 'İmralı' süreci kapsamında dün Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti.

Meclis'te yapılan görüşmede, MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısı yer aldı. 

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı.

"SAYIN ÖCALAN'IN ÇAĞRISI VE SÜRECİ GÖRÜŞTÜK"

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından taraflardan bir açıklama geldi. 

DEM Parti heyeti adına açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, "Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve süreci görüştük… Sayın Bahçeli de sağlık koşulları uygun olsaydı burada olacaktı, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

SEMİH YALÇIN BAŞINI ÖNÜNE EĞDİ

MHP adına açıklama yapan Semih Yalçın ise "Çok faydalı bir görüşme oldu" dedi.

Yalçın'ın, DEM Partili Hatimoğulları'nın "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı esnada başını önüne eğmesi dikkatlerden kaçmadı.


Etiketler: #Semih Yalçın #Abdullah Öcalan #Tülay Hatimoğulları

İlgili Haberler

MHP'li Semih Yalçın, Özgür Özel'i hedef aldı: 'CHP'yi siyasi çıkmaza sürüklüyor'

MHP'li Semih Yalçın, Özgür Özel'i hedef aldı: 'CHP'yi siyasi çıkmaza sürüklüyor'
MHP'li Semih Yalçın'dan Müsavat Dervişoğlu'na: 'Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır'

MHP'li Semih Yalçın'dan Müsavat Dervişoğlu'na: 'Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır'
MHP'li Semih Yalçın'dan, Ekrem İmamoğlu'na hakaret: 'Adaylık için yanıp tutuşan siyasi meczup'

MHP'li Semih Yalçın'dan, Ekrem İmamoğlu'na hakaret: 'Adaylık için yanıp tutuşan siyasi meczup'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler