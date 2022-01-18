Semra Güzel’in fotoğrafları HDP’nin kapatma davasına ek delil

18 Ocak 2022 Salı, 14:21

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından ilgili süreç devam ediyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılma davasına konulması için ek delil hazırlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Klasörlerde, Adıyaman kırsalında öldürülen PKK'li terörist Volkan Bora ile birlikte fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar, belgeler ve ifadeler yer alıyor. Ayrıca eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili ifadeler ve belgeler de klasörde bulunuyor.

SORUŞTURMA DOSYASI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26. Dönem Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 klasör dolusu belge ve ifadenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa’nın 69. Maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi'ne açılan HDP’nin kapatılmasına delil olabileceği değerlendirildi.







