Sendikaya engel olan amire 7 ay hapis

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Nakliyat-İş Sendikası’nın yaptığı yazılı açıklamada, “M.Ç. sendika üyelerimizden e-devlet şifresi isteyerek, sendikaya kimin üye olup olmadığını öğrenmek istemiş, üye olanların da istifa etmesini talep etti. Sendikamız üyeleri ise buna karşı çıkarak sendika bünyesinde hukuki mücadele başlattı. Sendikamız ve üyelerimizin şikâyetleri üzerine açılan davada da Kastamonu 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstasyon amiri M.Ç’ye sendika karşıtlığından dolayı 7 ay 15 gün hapis cezası verildi” ifadeleri yer aldı.

