“Senin gibi yobazın canı cehenneme": Ali Edizer'e kötü haber
Savcılık, laiklik karşıtı söylemleri ve medeni hukuku hedef alan açıklamaları nedeniyle kendisine ‘yobaz’ diyen kadını şikayet eden Ali Edizer’in başvurusuna takipsizlik verdi.
Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen ve GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olduğu dönemde erkeklere yönelik olarak 'Boşanmayın, ikinci eş alın' çağrısı yapması büyük tepki çeken Doktor Ali Edizer, bu sözlerine bir kadının yaptığı yorumu şikayet etti.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, N.B isimli kadın, Edizer’in paylaşımının altına “Senin gibi yobazın canı cehenneme hiç evlenmeyen milyonlar var” diye yazdı.
Edizer, bu yorumla kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Ancak savcılık, sürdürdüğü soruşturmanın ardından takipsizlik kararı verdi.
"HAKARET DEĞİL"
Savcılık kararında, Edizer’in söylediği sözlerle siyasi rol üstlendiğine ve eleştiriye açık bir beyanat verdiğine dikkat çekilip özetle şöyle denildi:
“Tüm toplumu ilgilendiren bir konuda yeni bir tartışmanın başlamasına sebep olacak şekilde açıklama yapan müşteki, kamuoyu önünde tanınmış ve böylece edindiği ‘tanınmış kişi’ sıfatıyla eleştiriler hakkındaki tahammül yükümlülüğü artmıştır. Müştekinin kendisine yönelik eleştirilere karşı tahammül eşiğinin daha ileri bir noktaya taşınması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında sert eleştiri mahiyetinde kaldığı sonucuna varılmıştır.”
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