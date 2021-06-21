Menzilci Edizer yine sahnede: Bu kez de Erdoğan'ın 'müzik yasağı' açıklamasını 'emniyet kemeri' üzerinden savundu

21 Haziran 2021 Pazartesi, 22:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle normal hayata dönüş açıklaması yaptı.

Erdoğan, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" açıklaması da yaptı. Bu sözler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da, sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın tepkilere yol açan sözleri için, "Amaç koronavirüs önlemi değil, yaşam biçimine müdahale!!! Cumhurbaşkanı Erdoğan : ‘’Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok.’’ KABUL ETMİYORUZ!" ifadelerini kullandı.

'EMNİYET KEMERİ' ÜZERİNDEN SAVUNDU

Bunun üzerine Özkoç'un gönderisine yorum yapan Menzilci Edizer, "Tıknazcığım, alkollü içkiler ve diğer kötü alışkanlıklar birer "yaşam biçimi" değil, "sağlık tehtidi"dir" dedi.

Edizer şu ifadeleri kullandı:

"Tıknazcığım, alkollü içkiler ve diğer kötü alışkanlıklar birer "yaşam biçimi" değil, "sağlık tehtidi"dir. Rakı içmekle övünmek ahmaklıktır. Meselâ emniyet kemeri takma zorunluluğu da bu manada bir yaşam biçimine müdahaledir! Ama hayatı korur. Anladın mı kuzum"

Hakkında açılan soruşturma kapsamında GATA'daki görevinden açığa alınan Edizer'in 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı.