Eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, yalnızca 30 ihtar puanı cezası almış!

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce “medeni hukuk ve laikliği hedef alan açıklamalarıyla” tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (GATA) eski başhekim yardımcısı Ali Edizer’in, “30 ihtar puanıyla cezalandırıldığını” ve disiplin raporu kapsamında Ankara Güdül Devlet Hastanesi’ne atandığını açıkladı. Aile hekimlerine, “basına izinsiz demeç vermeleri” durumunda bile 50 ihtar puanı verileceğini anımsatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Siz, içeriğinden bağımsız olarak, mesleğiyle ilgili paylaşım yapan hekime, ‘Seni cezalandırırım, sözleşmeni yapmam’ diyorsunuz. Ama diğer tarafta hekimlik mesleğiyle bağdaşmayacak bir kişiyi adeta ödüllendiriyorsunuz” tepkisini gösterdi.

Ali Edizer, GATA’da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, sosyal medya hesabından erkeklere, “İkinci eşi de alın” çağrısında bulunmuş ve “Sorsan, ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tekeşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” gibi mesajlar paylaşmıştı. Bu paylaşımları üzerine 5 Ekim 2020’de görevden alınan Edizer’in, 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

Sağlık Bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP’li Emir, “Laikliği ve medeni hukuku hedef alan Ali Edizer hakkında açılan soruşturma sonucunda nasıl bir karar verilmiştir? Paylaşımlarıyla şeriatı savunan Ali Edizer, Güdül Devlet Hastanei’nde nasıl göreve başlamıştır” diye sormuştu. Önergeye yanıt veren Koca, Edizer hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca disiplin raporu düzenlendiğini açıkladı. Edizer’in, rapor kapsamında, “hizmet dışında devlet memurunun itibar ve görev duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” eyleminden “30 ihtar puanıyla cezalandırıldığını” kaydeden Koca, “Rapora istinaden Ankara Güdül Devlet Hastanesi’ne ataması yapılmıştır” bilgisini paylaştı.

‘SIRTI SIVAZLANIYOR!’

CHP’li Murat Emir, Koca’nın yanıtına tepki gösterdi. Edizer’e “göstermelik” bir ceza verildiğine dikkat çeken Emir, aile hekimleri için çıkartılan yönetmeliği anımsattı. Emir, “Aile hekimleri göreviyle ilgili sosyal medya paylaşımı yaparsa, 50 ihtar puanı alıyor. Bunu 3 kez yaparlarsa da sözleşmesi iptal ediliyor. Siz, içeriğinden bağımsız olarak, mesleğiyle ilgili paylaşım yapan hekime, ‘Seni cezalandırırım, sözleşmeni yapmam, aç ve işsiz bırakırım’ diyorsunuz. Ama diğer tarafta hekimlik mesleğiyle bağdaşmayacak bir kişiyi adeta ödüllendiriyorsunuz. Oysa Ali Edizer’de anayasaya, yasalarımıza açıkça bir saldırı var. Topluma karşı kin ve nefret suçu işleniyor. Bu kişi hakkında idari işlemin çoktan bitirilmiş ve gereken cezanın verilmiş olması lazımdı. Oysa korunuyor, sırtı sıvazlanıyor ve göstermelik cezalarla ödüllendiriliyor” tepkisini gösterdi.