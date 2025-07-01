Şenol Aslanoğlu'ndan Cemil Tugay iddiasına yanıt

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çok sayıda kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı.





Gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.





Aslanoğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında, "Bizim burada olmamızın sebebi Cemil Tugay’dır" ifadelerini kullandığı iddia edildi.





Aslanoğlu'ndan o iddialara yanıt geldi.





"YAŞADIĞIMIZ DURUM SİYASİ OPERASYONUN PARÇASI"





CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:





"Bugün bazı basın yayın organlarında, gözaltına alınmam sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay hakkında birtakım sözler sarf ettiğim iddia edilmiştir. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.





Yaşadığımız durum, tamamen bir siyasi operasyonun parçasıdır. Ancak bilinmelidir ki, biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu tür operasyonlara karşı dimdik durmayı biliriz. Bugünleri de dayanışmayla ve inançla aşacağız.





Adaletin eninde sonunda yerini bulacağına, hukuk devletinin tekrar tesis edileceğine, bu siyasi mühendislik çabasının boşa çıkacağına dair inancımı koruyor, ülkedeki adaletsizlik, yoksulluk ve zulüm konuşulmasın diye bizi bize düşürmeye çalışanlara inat bu bozuk düzenle omuz omuza mücadele edeceğimizin sözünü veriyorum."