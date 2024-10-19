Şenyaşar Davası'nda dört sanık hakkında tahliye kararı verildi
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, verilen karara ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Eylemimiz sona erdi, mücadelemiz devam ediyor” dedi.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan ve dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı davasının 8. duruşması dün görüldü. Tutuklu sanıklardan babası ve iki kardeşini kaybeden tutuklu Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız, Mekail Şimşek ve Celal Yıldız SEGBİS ile duruşmaya katılırken olayda eşi ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar, sağlık sorunları nedeniyle duruşmade yer almadı. Mahkeme, dört tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanıklar hakkında ev hapsinin uygulanmasını kararlaştırdı.
Saldırıda yaralı olarak kurtulan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, verilen karara ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Eylemimiz sona erdi, mücadelemiz devam ediyor” dedi.
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