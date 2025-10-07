Serdar Öktem'in naaşını, ailesi yarın Adli Tıp Kurumu'ndan alacak

Şişli Gayrettepe'de ofisinin yakınlarında dün silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, olaydan kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Öktem, Ankara’da uğradığı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı.

Öktem’in cinayetine ilişkin soruşturma sürerken 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13’e yükseldi.

Öktem’in cenaze programı henüz netleşmezken naaşının ise yarın Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından alınması bekleniyor.

Adli Tıp Kurumu ön otopsi raporunda, Öktem’in hastaneye ulaştığında öldüğü belirtilirken şu bulgulara yer verildi:

“Skopide; kafa bölgesinde 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası, sol omuz-koltuk altı bölgesinde 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası, sol köprücük kemiği üzerinde 1 adet milimetrik boyutta metalik cisim imajı, yüz bölgesinde elde edilemeyecek kadar çok küçük boyutta çok sayıda metalik cisim imajı izlenmiştir.

Ölü muayenesinde; kafada 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası, kafada 1 adet saçlı deriye saplanmış vaziyette deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası, yüz bölgesinde en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası, sol kolda 2 adet yan yana ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası izlenmiş olup müteveffanın vücudunda 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası ve en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edilmiştir."

“BEYİN KANAMASI, BEYİN DOKU HARABİYETİ VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI TESPİT EDİLDİ”

"Otopsisinde; kafatası, yüz ve sol köprücük kemiğinde kırık, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmaları tespit edilmiştir. Otopside toksikolojik inceleme yapılmak üzere örnekler alınmıştır. Yapılan skopi, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgulara göre; Serdar Öktem’in ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen i̇ç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir.

Müteveffanın kafa bölgesine isabet eden 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Müteveffanın kıyafetleri, atış mesafesi tayini için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderilmiştir.”

Bununla beraber, avukat Öktem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda cenazesinin ne zaman kaldırılacağı aktarıldı. Buna göre, Öktem'in cenazesi Çarşamba günü, Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacak ve Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecek.