Serdar Sandal: Kılıçdaroğlu’na oy verdim diye aday gösterilmedim

Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:08

Güncelleme: 31.01.2024 - 13:08

İzmir’de Bayraklı Belediye Başkan aday gösterilmeyen mevcut başkan Serdar Sandal, kendisinin de Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdiği için tasfiye edildiğini söyledi. Aday belirleme sürecine dair bir basın toplantısı düzenleyen Serdar Sandal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Kayıt dışı siyaseti bitireceğiz” açıklamalarını hatırlatarak “Çok kıymetli bir cümle. Anket yapacağım, memnuniyet anketi yapacağım, heyetler göndereceğim, raporlarına bakacağım, ilçe başkanlarının, il başkanının fikrini alacağım ve bunlar açık ve şeffaf olacak demektir. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Bayraklı memnuniyet anketi İzmir'in en iyi memnuniyet anketlerinden bir tanesi. Komisyon kararları parti yetkililerinden duyduğum güçlü adayın belediye başkanı olacağı, belediye başkanı ile sürecin sorunsuz atlatılabileceği. Sonrasında 2 mesele bizim atanmamıza yeterliyken yeni bir ankete girişildi. 3 isim soruldu. Serdar Sandal, Ulaş Aydın, Erdal Aksünger... Partililere ve Bayraklı'daki yurttaşlara sordular. Belediye başkanı olmamız, bölgede yoğun çalışmadan kaynaklı bizim oradaki oranımız oldukça yüksek. Rakamları da biliyorum. Ancak kimseyi rencide etmek istemem. Ankete sorulan 3 arkadaştan biri var mı? Memnuniyet anketinden eser var mı? Gelen komisyonun kararından sonuç var mı? Yok. Çünkü Serdar Sandal, Kılıçdaroğlu'na yakın ve ona oy verdi" diye konuştu.

"ASLANOĞLU ÖRGÜTÜN İRADESİNE SAHİP ÇIKAMADI"

CHP İl Başkan Şenol Aslanoğlu’na yüklenen Sandal, “İl ve ilçeler sormadan herhangi bir atama yapmayacağı dediler. İzmir il başkanına anketi, komisyon sonucunu göstermediler. Kimin atanacağını söylemediler. Ben kurultayda ilk oyumu da ikinci oyumu da Kılıçdaroğlu'na verdim. Bir vekilimiz 2'nci turda oyumu değiştirmemi istedi. Bende ona 'bir söz verdim, iki benim Kılıçdaroğlu'na oy verme gerekçem sadece yakınlığım değil onun ahlakı, vicdanı, liyakati, devlet adamlığı, toplumsal muhalefeti bir araya getirme iradesi dedim. Ben mahallede, ilçede seçimi alırken delegelere söz verdim Kılıçdaorğlu'nu destekleyeceğim diye. Ben işini adam gibi yapan bi belediye başkanıyım, tavşan değilim ki ışık gösteriyorsunuz bana" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM PİŞMAN DEĞİLİM"

Parti yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde ‘Anketlerden ve komisyondan çıkın, gerisini bize bırakın’ dediklerini ve Özgür Özel ile de görüşmesinde de aynı konuşmanın geçtiğini aktaran Serdar Sandal, “Partimiz ile ilgili kaygı duyuyoruz. Aldığımız telefonlar, toplumdan aldığımız cümleler bizleri rahatsız ediyor ancak haksızlık olsa da usul, yöntem hatası olsa da farklı bir yönetim anlayışı olsa da biz CHP'liyiz. Bizim CHP ile olan bağımız sıradan bir bağ değil. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini kimseye teslim etmeyiz. Bizden farklı bir çalışma bekleyen, partiden kopmamızı bekleyen, kaybedilmesi için çalıştığımız bekleyenler gaflet ve dalalet içindedirler. Üstümüze düşen görev CHP'nin ehil ellerde yeniden şekillenme sürecidir. Bu dağınıklığı, küskünlüğü bitirecek iradeyi ortaya koymaktır. Tüm CHP'liler Büyükşehir ve 30 ilçede üstüne düşeni yerine getirmek zorundadır. Hesap günü bugün değildir. Hesap günü işler bittikten sonradır. Kimsenin bu ülkenin umudu olan süreci sekteye uğratmaya hakkı yok. Kemal Bey'e oy verdi diye belediye başkanlarını çizmek, yok saymak bu parti adına yapılacak en son şeydir. Ancak buna cevap vermeyeceğiz. Cevap hakkımız bugün için saklı kalacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim, pişman değilim. Bugün olsa bugün de veririm" şeklinde konuştu.