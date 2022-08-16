Şerdil Dara Odabaşı'ndan 'Gezi İçin Adalet Nöbeti'ne destek!

16 Ağustos 2022 Salı, 21:40

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin gezi davasında verilen mahkumiyet kararlarına karşı başlattığı Gezi nöbeti 113. gününde.

TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi önünde başlayan nöbet, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde 17.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Nöbete siyasetçiler, sendikalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları destek veriyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın 16 Ağustos Salı günü gerçekleştirdiği dayanışma ziyaretine, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Caner Altay, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, Kadıköy Kent Konseyi Başkanı ve Kadıköy Mimarlar Odası Başkanı Saltuk Yüceer olmak üzere çok sayıda mimar mühendis ve şehir plancısı katıldı.

“KOMPLO TEORİLERİNE GEREK YOK”



Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı dayanışma ziyaretinde yaptığı açıklamada “Geleceğimize sahip çıkmak için oradaydık ve şu an geleceğimiz yargılanıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem meslektaşım Can Atalay, hem de komşum mimar Mücella Yapıcı için buradayım. Onlar yargılandı ve ben mahkum edildiklerine inanmıyorum, çünkü burada bir hukuki hata var ve bu hatadan en kısa zamanda dönüleceğine inanıyorum. Mücella Yapıcı Gezi’de olduğu kadar ben de Gezi’deydim.

Can Atalay Gezi’de olduğu kadar burada bulunan herkes gezideydi. Eğer yargılanacak birileri varsa o zaman Gezi’ye katılan herkesin yargılanması gerekiyor. Bir suç varsa, tırnak içinde belirtmek isterim, ‘oraya katılan milyonlar bu suçu işledi’ o zaman.

Bizim orada yaptığımız hak aramaktı, geleceğimize sahip çıkmaktı, geleceğimizi yargıladılar. Kendilerince bir mahkumiyet kararı verdiler ama bu kararı verenler bu karara inanmıyorlar. Farklı şeyler söyleniyor Gezi’yle ilgili, farklı komplo teorileri kuruluyor ama ilk günden beri Gezi’de olan, ilk kepçenin değdiği ağacın dibinde olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum ki orada geleceğine sahip çıkan bir sürü insan vardı, öyle komplo teorilerine gerek yok…

Biz geleceğimize sahip çıkmak için oradaydık, bugün de burada Kadıköy Belediye Başkanı sıfatından önce Şerdil olarak buradayım. Bana ne görev düşüyorsa sizinle birlikte olmak, sizinle dayanışmak benim için büyük bir mutluluktur. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”