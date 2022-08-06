BES Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk: 'Avrupalı ülke ülke, biz banka banka geziyoruz'

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

BES Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, Avrupa’da emeklilerin ülke ülke gezerken, ülkemizdeki emeklilerin banka banka promosyon için gezdiğini belirtti.

BES Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, “Adalet Bakanlığı’nın Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile yapmış olduğu promosyon anlaşmasının süresi bitiyor. Banka promosyon anlaşması uyarınca 341 lira ve her çalışanın maaşının yüzde 10’u oranında olacak şekilde ödeme yapılmaktaydı. Yenilenecek sözleşmede, maaş üzerinden yüzde verilerek promosyon anlaşması uygulaması yerine, üzerinde anlaşılan promosyon miktarının unvan ayrımı yapılmaksızın herkese iki yıllık promosyon anlaşması için birinci sınıf hâkimin bir maaşı kadar promosyon verilmelidir. Mevcut promosyon sözleşmelerinin iptali veya yenilenmesi için harekete geçmeliyiz” dedi.