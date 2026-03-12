Serkan Akbaba kimdir? Serkan Akbaba neden öldü?

Serkan Akbaba, Ankara’da saklandığı evde ölü bulundu. Kırmızı bültenle aranırken Almanya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edilen, ancak sonrasında sırra kadem basan Akbaba’nın ölümü, akıllarda birçok soru işareti bıraktı. Peki, Serkan Akbaba neden öldü? Ayhan Bora Kaplan ile bağlantısı neydi?

SERKAN AKBABA KİMDİR?

Serkan Akbaba ismi, özellikle Ankara merkezli yürütülen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıkça geçiyordu. Kaplan’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Akbaba’nın, örgütün kritik operasyonlarında rol aldığı ileri sürülmüştü.

Daha önce Bodrum Türkbükü’nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla Kırmızı Bülten ile aranan Akbaba, 2022'de Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Ancak bu davadan beraat etmesi ve sonrasında Kaplan'ın avukatlarının devreye girdiği yönündeki iddialar, yargı ve emniyet kulislerinde uzun süre tartışılmıştı.

14 YIL HAPİS CEZASI VE FİRAR SÜRECİ

Akbaba’nın ölmeden önceki son durumu ise oldukça karışıktı. Geçtiğimiz Ocak ayında, kamuoyunda "Turgutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütü davasında yargılanan Akbaba, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu kararın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Akbaba, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası firar ettiği anlaşıldı.

SERKAN AKBABA NEDEN ÖLDÜ?

Serkan Akbaba 2026 Mart ayı itibarıyla Ankara İncek’teki saklandığı evde ölü bulunmuştur. İlk belirlemelere göre ölüm sebebi kalp krizi olarak değerlendirilse de, olayla ilgili adli soruşturma ve otopsi süreci devam ediyor.