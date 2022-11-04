Sert eleştirilerle AKP'den istifa etmişti... CHP'ye katıldı
AKP'den haziran ayında sert eleştirilerle istifa eden Döşemealtı Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Yanar, CHP'ye katıldı.
AKP'den haziran ayı içerisinde istifa eden bağımsız meclis üyesi Cevat Yanar, CHP ilçe binasında düzenlenen törenle partiye katıldı.
Yanar’ın rozetini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve CHP İlçe Başkanı Reşit Doğan birlikte taktı. CHP’nin Döşemealtı Belediyesi’nde meclis üyesi sandalye sayısı 11’e yükseldi.
Meclis üyesi Cevat Yanar 6 Haziran 2022 tarihinde, "Grup içerisinde mevzuata uygun olmayan kararların alınması, grubun mecliste temsil hakkını savunmasında yalnız bırakılması ve hakaret dolu sözlere maruz kalmasını" gerekçe göstererek istifa ederek bağımsız olarak Meclis üyeliği yapmaya başlamıştı.
Dün CHP Döşemealtı ilçe binasında düzenlenen törenle kendisini CHP'ye katılımını sağlayan imzayı atan Yanar, aynı zamanda Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcılığı'na getirildi.
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