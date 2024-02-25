Sertaç Eş'in analizi: İYİ Parti'yi kim kurtaracak?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.02.2024 - 03:00

Partiler, yaklaşan yerel seçimler için aday tanıtım ve seçim beyannamesi açıklama toplantılarını sürdürüyor. Son olarak İYİ Parti, Ankara ATO Congresium Salonu’nda yaptı tanıtımını. Akşener’i daha önce bu salonda, genel seçimlerin ardından “rest çektiği” toplantıda dinlemiştik. O “restin” izleri bazı farklılıklara karşın halen sürüyor.

BELİRSİZLİK

Akşener, adaylarını “En iyiler” sloganıyla anlattı Türkiye’ye. İYİ Parti, ideoloji noktasında da 8 ay önceki yerde: Belirsizlik. Bazı adaylar Akşener’le sahnede poz verirken “Bozkurt” işareti yaptı. Çoğunluğu ise sadece ellerini havaya kaldırdı. Durmayan istifalar nedeniyle partinin tanıtım toplantısına kadar “kırık dökük” geldiği insanların yüzüne yansıyordu. Salondaki katılım, ilk rest konuşmasının yapıldığı toplantıya göre çok zayıftı. “K” harfindeki illerin okunmasına başlandığı sırada salonun yarısından fazlası boşalmıştı. Seçim müziğinin en sonda çalınacak olması ve bu anonsun sürekli yapılmasına karşın...

‘YALANLAR DİNLEDİK’

Bir erime var İYİ Parti’de… Bu yaşananlar ve gündeme gelen iddiaların ardından aslında doğal. Muhalefetteki dağılmanın etkisi yalnızca CHP’de görülecek değil. Herkes payına düşeni alıyor. Bir de İYİ Parti, yaşadığı iç sorunları müziğine de yansıtmış. Müzik “Yalanlar dinledik…” diye başlıyor.

İYİ Parti’deki olumsuz duruma karşın özellikle büyükşehir adayların kamuoyundaki tanınma ve bilinme özelliğinin yüksek olduğu ortada. Ankara’da Cengiz Topel Yıldırım, İzmir’de Ümit Özlale, Balıkesir’de Turhan Çömez, İstanbul’da Buğra Kavuncu ilk akla gelenler. Yıldırım ve Kavuncu’nun gücü salonda da hissedildi. Sahneye çıktıklarında taraftarlarının alkış ve tezahüratları sessizliği bastırdı.

Salonu ve sunumu izleyince aklımıza şu soru geldi: “Bu adaylar İYİ Parti’yi kurtarır mı?” Şu anlamda: İYİ Parti genel seçimlerdeki büyük yenilginin ardından “hür ve bağımsız” olarak seçime gireceğini açıkladı. Bu uğurda kısa süre önce ittifak yaptığı CHP’ye, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a açıktan muhalefet etmeye başladı. Kamuoyu yoklamacıları, yerel seçimlerde “seçmenin adayları ikiye indirgeme” yoluna gittiklerine dikkat çekiyor. Güçlü adayların iki adaydan birine indirgenebilme başarısını göstermesi olanaklı mı? Açıkçası bu başarıyı gösteren İYİ Parti adayı, büyük sürpriz yapmış olur. Ya da hissedilir düzeyde oy alan adaylar partilerini kurtarmış pozisyona gelebilir.

TAMAM MI DEVAM MI

Çünkü İYİ Parti’nin genel seçimlerdeki oyunu koruması veya üzerine çıkması “tamam ya da devam” noktasında ilaç gibi gelecektir. Eğer İYİ Parti, güçlü adaylarla oy oranını bir düzeyde tutarsa, başarısızlık diğer muhalif partilerin hanesine yazılacaktır. Adayların yüksek oy alması, kendi politik gelecekleri, parti içinde güçlenip güçlenmemelerini de belirleyecek.