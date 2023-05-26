Sertap Erener'den sahnede kalp işareti: 'Pazar günü hep birlikte kenetleneceğiz'
İzmir’de sahne alan şarkıcı Sertap Erener, kalp işareti yaparak 28 Mayıs mesajı verdi. Ünlü şarkıcı, “Pazar günü hep birlikte kenetleneceğiz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Boş verme oy ver” adıyla halkı 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Oylaması’nda halkı sandığa gidip oy vermeye davet eden kitlesel katılımlı bir konser gerçekleştirildi.
Konserde sahne alan şarkıcı Sertap Erener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı kalp işaretini yaparak halkın Pazar günü sandıkta kenetleneceğini söyledi.
Sertap Erener, “İzmir! 30 yıldır sahnedeyim ve şarkı söylüyorum. Sizlerle onlarca kez birleştik. Şarkılar söyledik, müzikle buluştuk. Ama bu geceki kadar heyecanlı olduğumu hatırlamıyorum. Bizim için çok önemli bir buluşma. O yüzden geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Davet edildiğimiz için de çok teşekkür ederim. Umarım bu konser, şu anda burada olmamız bize büyük bir şans ve acayip bir şey getirecek ve Pazar günü hep birlikte kenetleneceğiz. Tekrar teşekkürler İzmir!” diye konuştu.
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